На одном из банкетов полковник Циллергут, персонаж романа Я.Гашека "Похождения бравого солдата Швейка ", рассказал среди прочих следующую историю: "Когда кончился бензин, авто мобиль вынужден был остановиться. Это я т...

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Нет, не противоречит. Инерция – это явление, при котором тело сохраняет свою скорость, если на него не действуют другие тела или их действие скомпенсировано. В данном случае инерция присутствует, но проявиться ей в полной мере мешает сила трения колёс автомобиля о дорогу. Если бы сила трения вдруг исчезла, полковник Циллергут наблюдал бы инерцию в чистом виде.