На одному склади муки було в 3 раза бильше ниж на другому. Якщо з 1 склада вивезли 850 кг, а з другого 50 кг то на обох складах муки стане поривну. Скильки було муки на коджно му склади

Х - было муки на втором складе 3х - было муки на первом складе , из условия задачи имеем : 3х - 850 = х - 50 2х = 850 -50 2х = 800 х = 800/2 х = 400 кг было муки на втором складе 3х = 3 * 400 = 1200 кг - было муки на первом складе