На одной чаше весов коробка и две гири по 1 кг а на другой две гири массами 10 кг и 5 кг. Весы в равновесии.Какова масса коробки? краткая запись решение не в уравнение
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На одной чаше весов коробка и две гири по 1 кг а на другой две гири массами 10 кг и 5 кг. Весы в равновесии.Какова масса коробки? краткая запись решение не в уравнение
Ответ(ы):
Гость:
( 10 + 5 ) - 2 = 13 ( кг ) масса коробки Запись Первая чаша Коробка ( Х кг ) Гири 1 кг 2 шт Вторая чаша Гиря 10 кг 1 шт Гиря 5 кг 1 шт Найти Масса коробки ?
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