На одной чаше весов коробка и две гири по 1 кг а на другой две гири массами 10 кг и 5 кг. Весы в равновесии.Какова масса коробки? краткая запись решение не в уравнение

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На одной чаше весов коробка и две гири по 1 кг а на другой две гири массами 10 кг и 5 кг. Весы в равновесии.Какова масса коробки? краткая запись решение не в уравнение

Автор: Гость