На одной пасеке было 47 ульев, а на другой - 52 улья. С первой пасеки собрали на 350 кг. мёда меньше, чем со второй. Сколько килограммов мёда собрали с каждой пасеки, если считать, что каждого улья получили одно и то...

На одной пасеке было 47 ульев, а на другой - 52 улья. С первой пасеки собрали на 350 кг. мёда меньше, чем со второй. Сколько килограммов мёда собрали с каждой пасеки, если считать, что каждого улья получили одно и тоже количество мёда?