На одной пасеке было 47 ульев ,а на другой - 52 улья.С первой пасеки собрали на 350 кг меда меньше, чем со второй.Сколько килограммов меда собрали с к аждой пасеки, если считать что с каждого улья получили одно и то ж...
На одной пасеке было 47 ульев ,а на другой - 52 улья.С первой пасеки собрали на 350 кг меда меньше, чем со второй.Сколько килограммов меда собрали с к аждой пасеки, если считать что с каждого улья получили одно и то же количество меда?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 52 - 47 = 5 ульев это 350 кг 2) 350 : 5 = 70 кг с одного улья собирают 3) 47 * 70 = 3290 кг с первого улья собрали 4) 52 * 70 = 3640 кг со второго улья собрали