на одной пасеке было 47 ульев а на другой 52 ульев с первой пасеки собрали на 350 кг мёда менше чем со второй сколько кг мёда собрали с каждой пасеки если считает с каждого улья получили одно и то же количество мёда?...
на одной пасеке было 47 ульев а на другой 52 ульев с первой пасеки собрали на 350 кг мёда менше чем со второй сколько кг мёда собрали с каждой пасеки если считает с каждого улья получили одно и то же количество мёда?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 52-47=5(ул.) - разница в ульях 2) 350:5=70(кг)-меда собирают с одного улья 3) 70х47=3290(кг)-меда собрали с первой пасеки 4) 70х52=3640(кг)-меда собрали со второй пасеки