На одной пасеке было 47 ульев,а на другой-52 улья.С первой пасеки собрали на 350 кг мёда меньше,чем со второй.Сколько кг мёда собрали с каждой пасеке, если считать,что с каждого улья получили одно и тоже количество мё...

На одной пасеке было 47 ульев,а на другой-52 улья.С первой пасеки собрали на 350 кг мёда меньше,чем со второй.Сколько кг мёда собрали с каждой пасеке, если считать,что с каждого улья получили одно и тоже количество мёда?