На одной пасеке было 47 ульев,а на другой-52 улья.С первой пасеки собрали на 350 кг мёда меньше,чем со второй.Сколько кг мёда собрали с каждой пасеке, если считать,что с каждого улья получили одно и тоже количество мё...
На одной пасеке было 47 ульев,а на другой-52 улья.С первой пасеки собрали на 350 кг мёда меньше,чем со второй.Сколько кг мёда собрали с каждой пасеке, если считать,что с каждого улья получили одно и тоже количество мёда?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
52-47=5 ульев-на столько больше ульев на второй пасеке 350:5=70 кг-собирают с 1 улья 47*70=3290 кг-меда собрали с первой пасеки 52*70=3640 кг-меда собрали со второй пасеки ответ: с 1 пасеки собрали 3290 кг меда, со 2 пасеки-3640 кг меда