На одной пасеке было 47 ульев,а на другой -52 улья.С первой пасеки собрали на 350 кг мёда меньше,чем со второй.Сколько килограммов мёда собрали с кажд ой пасеки,если считать,что с каждого улья получили одно и тоже кол...

На одной пасеке было 47 ульев,а на другой -52 улья.С первой пасеки собрали на 350 кг мёда меньше,чем со второй.Сколько килограммов мёда собрали с кажд ой пасеки,если считать,что с каждого улья получили одно и тоже количество мёда? Помогите очень нужно Условие и решение к задачи заранее спасибо