На одной пасеке было 47 ульев,а на другой -52 улья.С первой пасеки собрали на 350 кг мёда меньше,чем со второй.Сколько килограммов мёда собрали с кажд ой пасеки,если считать,что с каждого улья получили одно и тоже кол...
На одной пасеке было 47 ульев,а на другой -52 улья.С первой пасеки собрали на 350 кг мёда меньше,чем со второй.Сколько килограммов мёда собрали с кажд ой пасеки,если считать,что с каждого улья получили одно и тоже количество мёда? Помогите очень нужно Условие и решение к задачи заранее спасибо
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 52-47=5 ( на столько меньше собрали с первой пасеки) 2) 350:5=70 кг меда в 1 пасеке 3) 47*70=3290 кг с первой 4) 52*70=3640 кг со второй