На одной прямой на равном расстоянии друг от друга стоят три телеграфных столба. Первый и второй находится от дороги на расстояниях 15м и 20м. Найдите расстояние от дороги на котором находится третий столб.

1) 20 - 15 = 5 (м) - расстояние между 1 и 2 столбами. По условию расстояние между всеми столбами одинаково, а расстояние между 2 столбом и дорогой - 20 м, значит, расстояние между 3 и дорогой: 2) 20 +5 = 25 (м) - Ответ: расстояние от дороги до 3 столба 25 метров