На одной улице8одноэтажных домов.двухэтажных домов в3раза больше чем одноэтажных.а трехэтажных на 15 меньше чем одноэтажных и двухэтажных вместе.сколько всегодомов на этой ули це если других домов на ней нет? .
На одной улице8одноэтажных домов.двухэтажных домов в3раза больше чем одноэтажных.а трехэтажных на 15 меньше чем одноэтажных и двухэтажных вместе.сколько всегодомов на этой ули це если других домов на ней нет? .
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1). 8*3=24(двухэтажных) 2). 8+24=32(одно и двухэтажн.) 3). 32-15=17(трехэтажн.) 4). 8+24+17=49(всего домов)