На одну й ту ж суму грошей можна купити 2 троянди або 18 ромашок. У скільки разів мен??е троянд,ніж ромашок,можна купити?
Математика
На одну й ту ж суму грошей можна купити 2 троянди або 18 ромашок. У скільки разів мен??е троянд,ніж ромашок,можна купити?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18÷2=у9 разiв менше Удачи !
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