На одну й ту ж суму грошей можна купити 2 троянди або 18 ромашок. У скільки разів мен??е троянд,ніж ромашок,можна купити?

Математика

На одну й ту ж суму грошей можна купити 2 троянди або 18 ромашок. У скільки разів мен??е троянд,ніж ромашок,можна купити?

Автор: Гость