На окружности с Центром о отмечены точки a и B так , что AOB=45 Длина меньшей дуги AB=91.Найдите длину большей души

Геометрия

На окружности с Центром о отмечены точки a и B так , что AOB=45 Длина меньшей дуги AB=91.Найдите длину большей души

Автор: Гость