На окружности с Центром о отмечены точки a и B так , что AOB=45 Длина меньшей дуги AB=91.Найдите длину большей души
Геометрия
На окружности с Центром о отмечены точки a и B так , что AOB=45 Длина меньшей дуги AB=91.Найдите длину большей души
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол 45 град. - это 8-ая часть окружности, кот. составл. 360 град. угол АОВ - центральный, значит, 91 * 8 = 728.
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