на олимпиаде по физике 300 участников разместили в трёх аудиториях. в первых двух удалось разместить по 120 человек, оставшихся перевели в запасную ау диторию в другом корпусе. найдите вероятность того, что случайно в...

на олимпиаде по физике 300 участников разместили в трёх аудиториях. в первых двух удалось разместить по 120 человек, оставшихся перевели в запасную ау диторию в другом корпусе. найдите вероятность того, что случайно выбранный,участок писал олимпиаду в запасной аудитории