на олимпиаде по физике 300 участников разместили в трёх аудиториях. в первых двух удалось разместить по 120 человек, оставшихся перевели в запасную ау диторию в другом корпусе. найдите вероятность того, что случайно в...
на олимпиаде по физике 300 участников разместили в трёх аудиториях. в первых двух удалось разместить по 120 человек, оставшихся перевели в запасную ау диторию в другом корпусе. найдите вероятность того, что случайно выбранный,участок писал олимпиаду в запасной аудитории
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Чтобы найти вероятность того, что случайно выбранный участник писал олимпиаду в запасной аудитории, нужно сначала найти сколько участников писали олимпиаду в запасной аудитории, а потом разделить полученное число на общее число участников. 300-120*2=60 - в запасной аудитории 60/300=0,2