На опушке леса одиноко стоит большой раскидистый клен. В его листве уже засверкал?? золотая проседь. Вопрос: Выписать слова с парным согласным звуком на конце и написать проверочное слово?

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На опушке леса одиноко стоит большой раскидистый клен. В его листве уже засверкал?? золотая проседь. Вопрос: Выписать слова с парным согласным звуком на конце и написать проверочное слово?

Автор: Гость