На осенней ярморке 12000кг картофеля были проданы за три дня . За первый день было пр??дано 15% этого количества , а за второй - 45% остатка. Какое количества было продано за третий день??

Математика
На осенней ярморке 12000кг картофеля были проданы за три дня . За первый день было пр??дано 15% этого количества , а за второй - 45% остатка. Какое количества было продано за третий день??
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Гость:
1)45%+15%=60 2)100%-60%=40%
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