На основании исходных данных определить среднегодовую стоимость основных фондов, годовую сумму амортизации и коэффициенты обновления и выбытия. 1. Стоимость ОФ на начало год а - 980500 р. 2. Стоимость вводимых ОФ, дата/тыс. р. - 1)28. 02. - 12000 р.; 2)01.09. - 4500 р. 3. Стоимость выбывших ОФ, дата/тыс. р. - 01.05. - 23000 р. 4.Средняя годовая норма амортизационных отчислений, % - 15,6 %