На основании исходных данных определить среднегодовую стоимость основных фондов, годовую сумму амортизации и коэффициенты обновления и выбытия. 1. Стоимость ОФ на начало год а - 980500 р. 2. Стоимость вводимых ОФ, ...
На основании исходных данных определить среднегодовую стоимость основных фондов, годовую сумму амортизации и коэффициенты обновления и выбытия. 1. Стоимость ОФ на начало год а - 980500 р. 2. Стоимость вводимых ОФ, дата/тыс. р. - 1)28. 02. - 12000 р.; 2)01.09. - 4500 р. 3. Стоимость выбывших ОФ, дата/тыс. р. - 01.05. - 23000 р. 4.Средняя годовая норма амортизационных отчислений, % - 15,6 %
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)Ф нг=980500 руб Ф кг=Ф нг+Ф вв-Ф выб=980500+12000+4500-23000=974000 руб-стоимость на конец года Ф ср = 980500+12000*10/12+4500*4/12-23000*8/12=976667 руб -среднегодовая стоимость 2)На=15,6% А=Ф нг*На/100=980500*15,6/100=152958 руб -годовая сумма амортизации 3) К выб=Ф выб/Ф нг = 23000/980500=0,02 К обн = Фвв/Ф кг=(12000+4500)/974000=0,017