На основе источников сделаййте вывод о характере русской литературы 12-13 веков. Какие сюжеты были ведущими в ээтот период?(пожалуйста можно как-нибудь по короче) Мна

XII век Это век формирования монументально-исторического стиля литературы. Развитие происходит в двух культурных центрах: Киеве и Новгороде. Литература того времени полностью рукописна. Создаются первые житие: «Житие Бориса и Глеба» и «Повесть временных лет» (первый дошедший до нас памятник летописания). XIII век Появляются слова и поучения дидактического типа в поучении к духовному чаду, где автором является Григорий Философ, так же известный как «Георгия черноризца Зарубскыя пещеры». Так же появляются риторика в словах, например, в «Слово святых апостол, иже от Адама во аде к Лазарю». В киевской письменности появляется новый жанр «проложные статьи», где описывается жития князей, они отличаются насыщенным фактическим материалом; продолжают развитие летописно-агиографические статьи. Создаётся книга-сборник Пролог. Создан Киево–Печерский патерик, который напомнил русским о былой мощи Киевского государства и нес идею единства Русской земли[6].