На основе учебника и найденного самостоятельно дополнительного материала напишите короткое эссе (не более 100 слов) об одном из исторических деятелей Смутного времени.

История
На основе учебника и найденного самостоятельно дополнительного материала напишите короткое эссе (не более 100 слов) об одном из исторических деятелей Смутного времени.
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Гость:
Шуйский Князь Василий Иванович принадлежал к древнему роду, по знатности своей равному московскому дому Рюриковичей. Шуйские располагали огромными земельными богатствами и колоссальным влиянием.В 80-х гг. XVI в. они затеяли борьбу с шурином и фаворитом царя Фёдора Ивановича Борисом Годуновым, которая окончилась неудачей. Шуйские попали в опалу. В 1586 г. князя Василия Ивановича отозвали из Смоленска, где он был наместником, и отправили в ссылку.В 1591 г. Годунову понадобилась помощь опальных аристократов. При загадочных обстоятельствах в городе Угличе погиб брат Фёдора Ивановича, царевич Дмитрий. Во главе следственной комиссии встал князь Василий Иванович. Он пришёл к однозначному выводу — несчастный случай.Когда через десть лет Лжедмитрий I вторгся в пределы Московского государства, Шуйский возгласил: «Дмитрий избежал козней Бориса Годунова, а вместо него убит и похоронен по-княжески сын одного священника».
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