На острове живут 3 человека каждый из них либо всегда врёт или говорит правду А говорит что Б лжет,Б говорит ,что либо А либо лгут ,а В говорит ,что у него есть крокодил.Есть ли у В крокодил

Разное
На острове живут 3 человека каждый из них либо всегда врёт или говорит правду А говорит что Б лжет,Б говорит ,что либо А либо лгут ,а В говорит ,что у него есть крокодил.Есть ли у В крокодил
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В любом случае у В есть крокодил
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