На острове живут 3 человека каждый из них либо всегда врёт или говорит правду А говорит что Б лжет,Б говорит ,что либо А либо лгут ,а В говорит ,что у него есть крокодил.Есть ли у В крокодил

Разное

На острове живут 3 человека каждый из них либо всегда врёт или говорит правду А говорит что Б лжет,Б говорит ,что либо А либо лгут ,а В говорит ,что у него есть крокодил.Есть ли у В крокодил

Автор: Гость