На острове Мао-пао по вторникам всегда дождь , по пятницам и воскресеньям туманно,?? во все остальные дни -солнечно . Утром какого дня недели нужно начать свой отдых в группе туристов, если они хотят пробыть там 37 дней и захва...

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На острове Мао-пао по вторникам всегда дождь , по пятницам и воскресеньям туманно,?? во все остальные дни -солнечно . Утром какого дня недели нужно начать свой отдых в группе туристов, если они хотят пробыть там 37 дней и захватить при этом как можно больше солнечных дней? А) Понедельник б) среда в) четверг г)воскресенье Заранее спасибо

Автор: Гость