На отрезке AB длиной 19см выбрана точка C так, что длина отрезка. AC на 3см больше длины отрезка BC. Найдите длину ACНа отрезке AB длиной 19см выбрана точка C так, что длина отрезка. AC на 3см больше длины отрезка BC. Найдите д...

Гость: Гость:

АС+АВ = 3+5=8 см это больше чем ВС=4 см. Значит ВС не может содержать эти отрезки. АВ+ВС = = 3+4=7 см. Это больше, чем АС. АС не содержит эти отрезки АС+ВС = 5+4=9 см. Это больше чем АВ = 3 см. АВ тоже не может содержать эти 2 отрезка. Значит это точки не лежат на одной прямой, и, судя по обозначениям образуют треугольник АВС.