На отрезке ab длиной 26 см выбрана точка c так, что длина отрезка ас на 8 см меньше,чем бс. Какая длина у ас?? Пишите с объяснениями

Математика

На отрезке ab длиной 26 см выбрана точка c так, что длина отрезка ас на 8 см меньше,чем бс. Какая длина у ас?? Пишите с объяснениями

Автор: Гость