На отрезке ab длиной 26 см выбрана точка c так, что длина отрезка ас на 8 см меньше,чем бс. Какая длина у ас?? Пишите с объяснениями
Математика
На отрезке ab длиной 26 см выбрана точка c так, что длина отрезка ас на 8 см меньше,чем бс. Какая длина у ас?? Пишите с объяснениями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это решается уравнением, х+х+8=26 2х=26-8( так как +8 перенесли за знак равно, и с отрицательным знаком) 2х=18 х=9 ответ, длина ас 9 см
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