На отрезке CD длиной 21 см отмечена точка F. Расстояние междц точками F и Dell в 2 раза меньше расстояния между точками C и F.Найдите длины отрезков FD и CF.
Геометрия
На отрезке CD длиной 21 см отмечена точка F. Расстояние междц точками F и Dell в 2 раза меньше расстояния между точками C и F.Найдите длины отрезков FD и CF.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х см - расстояние между точками F и D, тогда 2х - расстояние между точками C и F. Составим уравнение: х+2х=21 3х=21 х=21:3 х=7 (см) - расстояние между F и D 2х=14 (см) - расстояние между C и F Ответ: 7 см и 14см
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