На отрезкеАД длиной 81см отмечены точки В и С так,что Ав=43см,а СД=52см,Вычеслите длин?? отрезка ВС

Геометрия

На отрезкеАД длиной 81см отмечены точки В и С так,что Ав=43см,а СД=52см,Вычеслите длин?? отрезка ВС

Автор: Гость