На отрезкеАД длиной 81см отмечены точки В и С так,что Ав=43см,а СД=52см,Вычеслите длин?? отрезка ВС
Геометрия
На отрезкеАД длиной 81см отмечены точки В и С так,что Ав=43см,а СД=52см,Вычеслите длин?? отрезка ВС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BD=81-43=38cm AC=81-52=29cm CB=81-38-29=14cm
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух посёлков выехали одновремено навстречу друг другу мотоциклист и автомобилист. мотоциклист ехал со скоростью 40 км в час, а автомобиль 80 км...
Математика