На отрезкеАД длиной 81см отмечены точки В и С так,что Ав=43см,а СД=52см,Вычеслите длин?? отрезка ВС

Геометрия
На отрезкеАД длиной 81см отмечены точки В и С так,что Ав=43см,а СД=52см,Вычеслите длин?? отрезка ВС
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BD=81-43=38cm AC=81-52=29cm CB=81-38-29=14cm
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