На овощной базе были 927 кг картофеля. В течение 16 дней с неё забирали по одному мешку картофелю, после чего осталось 15 дней. Какова масса мешка картофеля?
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На овощной базе были 927 кг картофеля. В течение 16 дней с неё забирали по одному мешку картофелю, после чего осталось 15 дней. Какова масса мешка картофеля?
Ответ(ы):
Гость:
(927 - 15) / 16 = 912 / 16 = 57 кг Ответ: 57 кг масса мешка картофеля Конечно если осталось 15 кг картофеля, а не дней))))))))
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