На овощной базе были 927 кг картофеля. В течение 16 дней с неё забирали по одному мешку картофелю, после чего осталось 15 дней. Какова масса мешка картофеля?

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На овощной базе были 927 кг картофеля. В течение 16 дней с неё забирали по одному мешку картофелю, после чего осталось 15 дней. Какова масса мешка картофеля?

Автор: Гость