На овощной склад привезли помидоры на 6 машинах по 120 ящиков на каждый Потом еще на 8 машинах ,по 140 ящиков на каждой Сколько ящиков помидоров привезли на склад помогите позязя ):

Математика

На овощной склад привезли помидоры на 6 машинах по 120 ящиков на каждый Потом еще на 8 машинах ,по 140 ящиков на каждой Сколько ящиков помидоров привезли на склад помогите позязя ):

Автор: Гость