На овощной склад привезли помидоры на 6 машинах по 120 ящиков на каждый Потом еще на 8 машинах ,по 140 ящиков на каждой Сколько ящиков помидоров привезли на склад помогите позязя ):
Математика
На овощной склад привезли помидоры на 6 машинах по 120 ящиков на каждый Потом еще на 8 машинах ,по 140 ящиков на каждой Сколько ящиков помидоров привезли на склад помогите позязя ):
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120х6=720 140х8=1120 1120+720=1840 ящиков привезли на склад
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