На озере начали распускаться кувшинки. Каждый день количество кувшинок возрастало вдвое. На двадцатый день кувшинками заросло вся поверхность озера. На какой день половина озе ра была покрыта кувшинками?
Разное
На озере начали распускаться кувшинки. Каждый день количество кувшинок возрастало вдвое. На двадцатый день кувшинками заросло вся поверхность озера. На какой день половина озе ра была покрыта кувшинками?
Ответ(ы):
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Решение: 20:2=10 Ответ:На десятый день половина озира была покрыта кувшинами.
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