На озере начали распускаться кувшинки. Каждый день количество кувшинок возрастало вдвое. На двадцатый день кувшинками заросло вся поверхность озера. На какой день половина озе ра была покрыта кувшинками?

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На озере начали распускаться кувшинки. Каждый день количество кувшинок возрастало вдвое. На двадцатый день кувшинками заросло вся поверхность озера. На какой день половина озе ра была покрыта кувшинками?

Автор: Гость