на палке отмечены поперечные линии красного,желтого и зеленого цветов. Если распилить палку по красным линиям, то получится 7 кусков; если распилить п о желтым-13 кусков, а если по зеленым -5 кусков. Сколько кусков по...
на палке отмечены поперечные линии красного,желтого и зеленого цветов. Если распилить палку по красным линиям, то получится 7 кусков; если распилить п о желтым-13 кусков, а если по зеленым -5 кусков. Сколько кусков получится,если распилить палку по линиям всех цветов?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Судя по условию, на палке есть 12 желтых линий (если она пилится на 13 кусков по желтым меткам), 5 красных и 4 зеленых линии, т.е. всего - 21 линия. Тогда ели пилить по всем меткам (линиям). получим 22 куска.