на палке отмечены поперечные линии красного,желтого и зеленого цветов. Если распилить палку по красным линиям, то получится 7 кусков; если распилить п о желтым-13 кусков, а если по зеленым -5 кусков. Сколько кусков по...

на палке отмечены поперечные линии красного,желтого и зеленого цветов. Если распилить палку по красным линиям, то получится 7 кусков; если распилить п о желтым-13 кусков, а если по зеленым -5 кусков. Сколько кусков получится,если распилить палку по линиям всех цветов?