На палке отмечены поперечные линии красного,желтого и зелёного цветов.Если распилить палку по красным линиям, то получится 7 кусков,если по жёлтым-13 кусков,а если по зелёным-5 кусков.Сколько кусков получится,если ра...

На палке отмечены поперечные линии красного,желтого и зелёного цветов.Если распилить палку по красным линиям, то получится 7 кусков,если по жёлтым-13 кусков,а если по зелёным-5 кусков.Сколько кусков получится,если распилить палку по линиям всех трёх цветов?

Если разрезы не пересекаются (а это именно так - все разрезы поперечные) , то кусков всегда на 1 больше, чем линий. У нас имеется 5-1=4 красных линии, 7-1=6 жёлтых и 11-1=10 зеленых Всего линий: 4+6+10=20. Итого кусков: 20+1=21