На пасеке 86 больших и малых ульев,при чём больших на 24 больше,чем малых.В большом у??ье живёт семья из 120 пчёл,а в малом из 85 пчёл.Сколько всего пчёл на пасеке?
Математика
На пасеке 86 больших и малых ульев,при чём больших на 24 больше,чем малых.В большом у??ье живёт семья из 120 пчёл,а в малом из 85 пчёл.Сколько всего пчёл на пасеке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
86-24=62 62:2=31 31*85=2635 31+24=55 55*120=6600 2635+6600=9135
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