На пасеке 86 больших и малых ульев,при чём больших на 24 больше,чем малых.В большом у??ье живёт семья из 120 пчёл,а в малом из 85 пчёл.Сколько всего пчёл на пасеке?

Математика

На пасеке 86 больших и малых ульев,при чём больших на 24 больше,чем малых.В большом у??ье живёт семья из 120 пчёл,а в малом из 85 пчёл.Сколько всего пчёл на пасеке?

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