На пеньке в лесу лежит 19 грибов . 5 сентября бельчата и крольчата начали есть эти грибы. бельчата взяли на 5 грибов больше, чем крольчата.
Разное
На пеньке в лесу лежит 19 грибов . 5 сентября бельчата и крольчата начали есть эти грибы. бельчата взяли на 5 грибов больше, чем крольчата.
Ответ(ы):
Гость:
19-5=14 14:2=7 7+5=12 -- бельчата
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