На пеньке в лесу лежит 19 грибов . 5 сентября бельчата и крольчата начали есть эти грибы. бельчата взяли на 5 грибов больше, чем крольчата.

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На пеньке в лесу лежит 19 грибов . 5 сентября бельчата и крольчата начали есть эти грибы. бельчата взяли на 5 грибов больше, чем крольчата.

Автор: Гость