На перекраску стены требуется 3/4 ч Сколько времени потребуется на покраску стены ??азмеры которой в полтора раза больше?

Математика

На перекраску стены требуется 3/4 ч Сколько времени потребуется на покраску стены ??азмеры которой в полтора раза больше?

Автор: Гость