На перекраску стены требуется 3/4 ч Сколько времени потребуется на покраску стены ??азмеры которой в полтора раза больше?
Математика
На перекраску стены требуется 3/4 ч Сколько времени потребуется на покраску стены ??азмеры которой в полтора раза больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/4 часа=45 мин 45*1.5=67.5 мин= 1 час 7 мин 30 сек
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