На первой ферме 112 коров,а на второй 102 коровы.При одинаковой норме расхода сена на второй ферме в день расходуется на 160 кг сена меньше ,чем на первой.Сколько сена расходуется в день на каждой ферме на одну корову?

Математика
На первой ферме 112 коров,а на второй 102 коровы.При одинаковой норме расхода сена на второй ферме в день расходуется на 160 кг сена меньше ,чем на первой.Сколько сена расходуется в день на каждой ферме на одну корову?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
112-102=10 коров - больше на первой ферме160/10=16 кг - сена расходуется на одну корову.Ответ. по 16 кг сена

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