На первой ферме 112 коров,а на второй 102 коровы.При одинаковой норме расхода сена на второй ферме в день расходуется на 160 кг сена меньше ,чем на первой.Сколько сена расходуется в день на каждой ферме на одну корову?

Математика

На первой ферме 112 коров,а на второй 102 коровы.При одинаковой норме расхода сена на второй ферме в день расходуется на 160 кг сена меньше ,чем на первой.Сколько сена расходуется в день на каждой ферме на одну корову?

Автор: Гость