На первой пасеке от 15 ульев получили по 32 кг меда с каждого, а на второй от 21 улья по 28 кг меда с каждого. половину меда отвезли в магазин, а остальной мед оставили на хранение. ск килограммов меда оставили на хранение?

Гость: Гость:

Сначала посчитаем, сколько кг меда собрали с первой пасеки. 1) 32*15=480 (кг) - с первой пасеки Теперь считаем сколько со второй 2) 28*21=588 (кг) - со второй пасеки Теперь узнаем сколько всего было меда. 3) 480+588=1068 (кг) - всего меда Зная то, что отвезли половину, а остальная половина осталась, делим общее количество меда на 2. 4) 1068:2=534 (кг) Ответ: 534 кг меда оставили на хранение.