На первой полке стояла 21 книга, что состовляет 1 1/2 от книг стоящих на второй полке . Сколько книг стояло на двух полках? Пожалуйста очень срочно надо

Математика

На первой полке стояла 21 книга, что состовляет 1 1/2 от книг стоящих на второй полке . Сколько книг стояло на двух полках? Пожалуйста очень срочно надо

Автор: Гость