На первой полке стояла 21 книга, что состовляет 1 1/2 от книг стоящих на второй полке . Сколько книг стояло на двух полках? Пожалуйста очень срочно надо
Математика
На первой полке стояла 21 книга, что состовляет 1 1/2 от книг стоящих на второй полке . Сколько книг стояло на двух полках? Пожалуйста очень срочно надо
Ответ(ы):
Гость:
21:1 1/2 = 21*2/3 =14 книг было на 2-й полке. 14+21=35 книг было на 2-х полках.
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