На первой полке стояло в 4 раза больше книг чем на 2 это на 12 книг больше чем на 2 пол??е . скалько книг стояло на каждой полке? ПОЖАЛУЙСТА БЕЗ УРАВНЕНИЙ!!! ОБЫЧНЫЕ ПРИМЕРЫ !!!

Математика

На первой полке стояло в 4 раза больше книг чем на 2 это на 12 книг больше чем на 2 пол??е . скалько книг стояло на каждой полке? ПОЖАЛУЙСТА БЕЗ УРАВНЕНИЙ!!! ОБЫЧНЫЕ ПРИМЕРЫ !!!

Автор: Гость