На первой полке стояло в 4 раза больше книг чем на 2 это на 12 книг больше чем на 2 пол??е . скалько книг стояло на каждой полке? ПОЖАЛУЙСТА БЕЗ УРАВНЕНИЙ!!! ОБЫЧНЫЕ ПРИМЕРЫ !!!
Математика
На первой полке стояло в 4 раза больше книг чем на 2 это на 12 книг больше чем на 2 пол??е . скалько книг стояло на каждой полке? ПОЖАЛУЙСТА БЕЗ УРАВНЕНИЙ!!! ОБЫЧНЫЕ ПРИМЕРЫ !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12/4=3 2)12+3=15 привет математике
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