На первой полке стояло 12 книг на второй на 3 книги больше а на третьей полке на а книг меньше чем на двух первых полках вместе. Сколько книг на тртьей полке? выберете такое число а чтобы задача имела решение.Решите задачу с выбранным числом а.Какое самое большое число а можно взять чтобы задача имела решение если на третьей полке была хотя бы одна книга?придумайте задачу в которой число заменено буквой и проведите похожее исследование