На первой полке стояло 12 книг на второй на 3 книги больше а на третьей полке на а книг меньше чем на двух первых полках вместе. Сколько книг на тртьей полке? выберете такое число а чтобы задача имела решение.Решите ...
На первой полке стояло 12 книг на второй на 3 книги больше а на третьей полке на а книг меньше чем на двух первых полках вместе. Сколько книг на тртьей полке? выберете такое число а чтобы задача имела решение.Решите задачу с выбранным числом а.Какое самое большое число а можно взять чтобы задача имела решение если на третьей полке была хотя бы одна книга?придумайте задачу в которой число заменено буквой и проведите похожее исследование
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1полка=12книг 2 полка =12+3 3полка (12+(12+3))-а =х Х=27-а а=1 х=27-1=26(книг на третій полці) Саме більше число а=26 х=27-26=1(книга на третій полці)