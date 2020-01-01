На первой стоянке в 4 раза меньше автомашин, чем на второй. После того так на первую приехали 35 автомашин, а со второй уехали 25 автомашин, автомашин на стоянках стало поровну. Сколько автомашин было на каждой стоян...
На первой стоянке в 4 раза меньше автомашин, чем на второй. После того так на первую приехали 35 автомашин, а со второй уехали 25 автомашин, автомашин на стоянках стало поровну. Сколько автомашин было на каждой стоянке первоначально?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пусть х машин на первой стоянке, тогда на второй 4х. Составляю уравнение:х+35=4х-2560=3хх=2020 машин было на первой стоянке. Тогда на второй 4*20=80 машин.Ответ: 1 стоянке - 20 машин, 2 стоянка - 80 машин