На ... планете живут ... человечки, у них ... глаза, ... волосы, ... уши. Зато очень ... харак??ер. Домики у человечков ... , с... крышами. Возле каждого домика сидит ... собачка. Собачки на этой ... планете вместо кур, потому ...

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На ... планете живут ... человечки, у них ... глаза, ... волосы, ... уши. Зато очень ... харак??ер. Домики у человечков ... , с... крышами. Возле каждого домика сидит ... собачка. Собачки на этой ... планете вместо кур, потому что ... домики охраняют ... дракончики и ... страусы. Они сидят на ... веревочках и рычат. На деревьях поют ... песни ... мухи. В ... лесах водятся ... черепахи. Озаглавьте и спишите текс, вставляя вместо многоточий имена прилагательные.

Автор: Гость