На ... планете живут ... человечки, у них ... глаза, ... волосы, ... уши. Зато очень ... харак??ер. Домики у человечков ... , с... крышами. Возле каждого домика сидит ... собачка. Собачки на этой ... планете вместо кур, потому ...

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На ... планете живут ... человечки, у них ... глаза, ... волосы, ... уши. Зато очень ... харак??ер. Домики у человечков ... , с... крышами. Возле каждого домика сидит ... собачка. Собачки на этой ... планете вместо кур, потому что ... домики охраняют ... дракончики и ... страусы. Они сидят на ... веревочках и рычат. На деревьях поют ... песни ... мухи. В ... лесах водятся ... черепахи. Озаглавьте и спишите текс, вставляя вместо многоточий имена прилагательные.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
               На планете На прекрасной планете живут добрые человечки, и у них красивые глаза, прекрасные волосы, красивые уши.Зато очень своенравный характер.Домики у человечков красивые, с волшебными крышами.Возле каждого домика стоит добрая собачка.Собачки на этой волшебной планете  вместо кур , потому что волшебные домики охраняют злые дракончики и злые страусы.Она сидят на тонких веревочках и рычат.На деревьях поют красивые песни добрые мухи .В прозрачных лесах  водятся смертельные черепахи.
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