На платье для первой куклы было израсходавоно 6/25 м ткани,а на платье для второй ку??лы- 9/25 м ткани.Сколько ткани было израсходавоно на оба платья?Га сколько больше ткани было израсходавоно на платье второй куклы,чем на плат...
Математика
На платье для первой куклы было израсходавоно 6/25 м ткани,а на платье для второй ку??лы- 9/25 м ткани.Сколько ткани было израсходавоно на оба платья?Га сколько больше ткани было израсходавоно на платье второй куклы,чем на платье пеовой куклы? ПЛИИИЗ,СРОЧНО НАДО!!!
Ответ(ы):
Гость:
6/25+9/25=15/25 общее израсходованное на вторую куклу было израсходовано на 3/25 больше чем на первую
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