На платье для первой куклы было израсходавоно 6/25 м ткани,а на платье для второй ку??лы- 9/25 м ткани.Сколько ткани было израсходавоно на оба платья?Га сколько больше ткани было израсходавоно на платье второй куклы,чем на плат...

Математика

На платье для первой куклы было израсходавоно 6/25 м ткани,а на платье для второй ку??лы- 9/25 м ткани.Сколько ткани было израсходавоно на оба платья?Га сколько больше ткани было израсходавоно на платье второй куклы,чем на платье пеовой куклы? ПЛИИИЗ,СРОЧНО НАДО!!!

Автор: Гость