на площадку, покрытую кафельной плиткой со стороной а=6см, случайно падает монета радиуса r=2см.Найти вероятность того,что монета целиком окажется внутри квадрата?
Алгебра
на площадку, покрытую кафельной плиткой со стороной а=6см, случайно падает монета радиуса r=2см.Найти вероятность того,что монета целиком окажется внутри квадрата?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Монета будет полностью внутри квадрато, если ее центр будет удален от сторон квадрата более чем на 2 см. Т.е. центр монеты должен попасть в малый квадрат стороной 2 см(6-2(с одной сторон)-2(с другой стороны))ю Площадь большого квадрата 6*6=36 Площадь малого квадрата 2*2=4 Вероятность 4/36=1/9
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