На площині розташовані сім точок так що ніяки три з них не лежать на одній прямій через кожну дві дані точки проведені прямі .Скільки всього проведено прямих?
Математика
На площині розташовані сім точок так що ніяки три з них не лежать на одній прямій через кожну дві дані точки проведені прямі .Скільки всього проведено прямих?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через каждую точку проведено 6 прямых. 6*7 = 42. Но мы посчитали все прямые по 2 раза. Значит, всего прямых 42:2 = 21.
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