На площині розташовані сім точок так що ніяки три з них не лежать на одній прямій через кожну дві дані точки проведені прямі .Скільки всього проведено прямих?

Математика

На площині розташовані сім точок так що ніяки три з них не лежать на одній прямій через кожну дві дані точки проведені прямі .Скільки всього проведено прямих?

Автор: Гость