На плоском изображении глобуса М. Бехайма (создан в 1492 г.) подпишите названия материков (или частей света) и океанов, которые были известны европейцам в конце 15 в. (до откр ытия Америки). КАРТИНКИ ИЗ ИНТЕРНЕТА НАШЛ...

Разное

На плоском изображении глобуса М. Бехайма (создан в 1492 г.) подпишите названия материков (или частей света) и океанов, которые были известны европейцам в конце 15 в. (до откр ытия Америки). КАРТИНКИ ИЗ ИНТЕРНЕТА НАШЛА НЕ УВЕРЕНА ЧТО ОНА ПОДХОДЯЩАЯ , но вроде она...ПОМОГИТЕ БУДУ БЛАГОДАРНА 20 БАЛЛОВ)

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