На плоском изображении глобуса М. Бехайма (создан в 1492 г.) подпишите названия материков (или частей света) и океанов, которые были известны европейцам в конце 15 в. (до откр ытия Америки). КАРТИНКИ ИЗ ИНТЕРНЕТА НАШЛ...
Разное
На плоском изображении глобуса М. Бехайма (создан в 1492 г.) подпишите названия материков (или частей света) и океанов, которые были известны европейцам в конце 15 в. (до откр ытия Америки). КАРТИНКИ ИЗ ИНТЕРНЕТА НАШЛА НЕ УВЕРЕНА ЧТО ОНА ПОДХОДЯЩАЯ , но вроде она...ПОМОГИТЕ БУДУ БЛАГОДАРНА 20 БАЛЛОВ)
Ответ(ы):
Гость:
пробовала некак
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Скажите пожалуйста, что означают эти пословицы: 1. Никто бы про тебя не знал, когда бы сам не сболтал 2.Не всякую речь сказывай! 3. Молчанкой никог...
Разное
Найти все причастные и деепричасные обороты очень прошууу. Ночь была тёмной. Луна хотя и взошла, однако же её скрывали густые облака, покрывавшие г...
Химия
Разное
Запиши формулу,которая позволяет по значению длины стороны квадрата (обозначается буквой а) однозначно вычислить площадь этого квадрата(обозначаетс...
Разное
Выручка составляет 800 т.руб., а до этого была на 40% меньше. Величина спроса 500 шт, а до этого была на 10 % меньше. Определите коэффициент эласти...