На плот массой 100 кг имеющий скорость 1м/ с направленную вдоль берега прыгает человек массой 50 кг со скоростью 1,5 м/ с перпендикулярно берегу. определите скорость плота с прыгнувшим на него человеком.

Физика

На плот массой 100 кг имеющий скорость 1м/ с направленную вдоль берега прыгает человек массой 50 кг со скоростью 1,5 м/ с перпендикулярно берегу. определите скорость плота с прыгнувшим на него человеком.

Автор: Гость