На плот массой 100 кг имеющий скорость 1м/ с направленную вдоль берега прыгает человек массой 50 кг со скоростью 1,5 м/ с перпендикулярно берегу. определите скорость плота с прыгнувшим на него человеком.

Физика
На плот массой 100 кг имеющий скорость 1м/ с направленную вдоль берега прыгает человек массой 50 кг со скоростью 1,5 м/ с перпендикулярно берегу. определите скорость плота с прыгнувшим на него человеком.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решаем через закон сохраниния импульса.Формула для этой задачи m1v1+m2v2=(m1+m2)u. скорость плота и человека обозначим u.Выразим u из формулы и получим u=(m1v1+m2v2)/(m1+m2).ответ 1.17 м/с
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