На поезд купили 3 билета за k рублей.Запишите выражения, которые показывают:а) скол??ко заплатит за 4 таких билета б)Сколько таких билетов можно купить на d рублей

Математика

На поезд купили 3 билета за k рублей.Запишите выражения, которые показывают:а) скол??ко заплатит за 4 таких билета б)Сколько таких билетов можно купить на d рублей

Автор: Гость