На поезд купили 3 билета за k рублей.Запишите выражения, которые показывают:а) скол??ко заплатит за 4 таких билета б)Сколько таких билетов можно купить на d рублей
Математика
На поезд купили 3 билета за k рублей.Запишите выражения, которые показывают:а) скол??ко заплатит за 4 таких билета б)Сколько таких билетов можно купить на d рублей
Ответ(ы):
Гость:
1 билет стоит k/3 Значит, а) 4*(k/3) б) d/(k/3)
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