На поездку в магазин и обратно мальчик затратил 1ч 10мин.Туда он ехал на велосипеде 25мин,в магазине он пробыл 15мин. Сколько минут мальчик ехал обратно? Помогите пожее и я по могу вам.
Разное
На поездку в магазин и обратно мальчик затратил 1ч 10мин.Туда он ехал на велосипеде 25мин,в магазине он пробыл 15мин. Сколько минут мальчик ехал обратно? Помогите пожее и я по могу вам.
Ответ(ы):
Гость:
Затрачено - 1 ч 10 мин(70мин) Туда(на велосепеде)-25мин Пробыл(в магазине)-15мин Обратно(на велосипеде)-? 1) 25+15=40(мин.)-проехал туда на велосипеде и пробыл в магазине. 2)70-40=30(мин.)- проехала на обратном пути на вилосипеде. Ответ: 30 мин мальчик ехал обратно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
С одного места в одном направлении по велотреку одновременно стартовали два велосипедиста.один из них делает круг за 1 мин.другой за 45 сек.Через к...
Разное
Известно что 25 и 6 равно 150.Подчеркни выражение которое показывает как найти 25*7 не выполняя умножения
Разное