На поездку в магазин и обратно мальчик затратил 1ч 10мин.Туда он ехал на велосипеде 25мин,в магазине он пробыл 15мин. Сколько минут мальчик ехал обратно? Помогите пожее и я по могу вам.

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На поездку в магазин и обратно мальчик затратил 1ч 10мин.Туда он ехал на велосипеде 25мин,в магазине он пробыл 15мин. Сколько минут мальчик ехал обратно? Помогите пожее и я по могу вам.

Автор: Гость