На поездку в магазин и обратно мальчик затратил 1ч 10мин.Туда он ехал на велосипеде 25мин,в магазине он пробыл 15мин. Сколько минут мальчик ехал обратно? Помогите пожее и я по могу вам.

Разное
На поездку в магазин и обратно мальчик затратил 1ч 10мин.Туда он ехал на велосипеде 25мин,в магазине он пробыл 15мин. Сколько минут мальчик ехал обратно? Помогите пожее и я по могу вам.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Затрачено - 1 ч 10 мин(70мин) Туда(на велосепеде)-25мин Пробыл(в магазине)-15мин Обратно(на велосипеде)-? 1) 25+15=40(мин.)-проехал туда на велосипеде и пробыл в магазине. 2)70-40=30(мин.)- проехала на обратном пути на вилосипеде. Ответ: 30 мин мальчик ехал обратно.
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