На покраску пола в первой комнате истратили 40% краски во второй комнате 60% оставшейся краски а в третей остальные 1,2 кг краски сколько кг краски ис пользовали для покраски пола в 3 комнатах
На покраску пола в первой комнате истратили 40% краски во второй комнате 60% оставшейся краски а в третей остальные 1,2 кг краски сколько кг краски ис пользовали для покраски пола в 3 комнатах
Ответ(ы):
Ответил Гость:
пустьx кг краски было. В первой истратили 0,4x Тогда во второй (x-0.4x)*0.6 = 0.36 x в итоге имеем x-0.4x-0.36x = 1.2 0.24 x = 1.2 x = 5