На пол бросают 4буквы:Я;Н;О;С. Какова вероятность того, что сложится слово СОНЯ?

На пол бросают 4буквы:Я;Н;О;С. Какова вероятность того, что сложится слово СОНЯ?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
C^4^4= 4!/(4-4)!=4! P(A) = 1/4
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