На полку в случайном порядке поставили три учебника: по физике, алгебре игеометрии. Найдите вероятность того, что учебники по физике и алгебре стоят р ядом. Результат округлите до сотых.
На полку в случайном порядке поставили три учебника: по физике, алгебре игеометрии. Найдите вероятность того, что учебники по физике и алгебре стоят р ядом. Результат округлите до сотых.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
всего возможных вариантов расстановки учебников 6: фхм фмх хмф хфм мфх мхф Из них всего в 4 вариантах выполняется условие. значит вероятность = 4/6 = 2/3 = 0,67