На полу стоит шкаф массой 80 кг. Какле давление он производит на пол, если общая пло??адь опоры равна 4500см (в квадрате)

Физика

На полу стоит шкаф массой 80 кг. Какле давление он производит на пол, если общая пло??адь опоры равна 4500см (в квадрате)

Автор: Гость